Déconfinement : vous allez au boulot en voiture le 11 mai ? Voici les conseils sanitaires de la Préfecture

aucun passager ne s’assied à côté du conducteur

un seul passager est présent aux places arrières

port du masque pour tous les passagers

le véhicule est en permanence aéré

les passagers doivent emporter tous leurs déchets

le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.

🚗 De nombreux véhicules sont restés à l’arrêt ces dernières semaines. À l’approche du #déconfinement, voici quelques points à vérifier pour être sûr que votre voiture est prête à reprendre la route. pic.twitter.com/9Op5K4EBkt — Sécurité routière (@RoutePlusSure) May 8, 2020

Concernant les trajets les plus longs, la nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite de 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux.

Ils seront calculés à vol d’oiseau à partir du lieu de résidence.#Déconfinement pic.twitter.com/C5zBnM1uap — Christophe Castaner (@CCastaner) May 7, 2020

Déconfinement lundi !

Nous sommes à l'approche d'un week-end de 3 jours mais pour autant le confinement n'est pas levé !



Vous ne pouvez sortir que pour une raison valable et muni d'une attestation dérogatoire . Nous continuerons nos contrôles strictement durant tout le week-end. #RestezChezVous pic.twitter.com/dOCAFGFD4X — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) May 7, 2020

Des gestes à respecter si on va au travail en voiture ? Oui ! La Préfecture des Hauts-de-France rappelle ce vendredi dans un communiqué que les déplacements automobiles vont devoir répondre à de nouvelles règles. Surtout pour ceux qui voyagent à plusieurs dans le même véhicule. Il faudra y respecter de nombreux gestes barrière et notamment désinfecter régulièrement (au moins une fois par jour) les poignées de porte intérieure et extérieure, le levier de vitesse et le frein à main et le volant avec ses commandes satellites (clignotant, commande d’essuie‐glace, etc.).AutresLa Préfecture précise également que le conducteur est "autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au COVID-19."Si vous n'avez pas roulé depuis longtemps, il est également recommandé de faire quelques vérifications : pression des pneumatiques, niveaux d’huile, liquide refroidissement, liquide de freinage et de lave-glace, phares...Pour rappel, les déplacements sont autorisés à partir de ce lundi 11 mai dans un rayon de 100 km de son domicile à vol d'oiseau. Pour aller plus loin, il faudra une nouvelle attestation justifiant d'un "motif professionnel ou familial impérieux".Par ailleurs, les forces de l'ordre rappellent de leur côté que le déconfinement ne débute que lundi. Des contrôles renforcés sont organisés tout le week-end.