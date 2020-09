À la découverte de Nicolas Rémond, Mister Nord-Pas-de-Calais 2020

Sa famille le poussait à faire du mannequinat

La dernière fois qu’il était monté sur scène, Nicolas Rémond était gamin. "Au centre aéré", se marre le Lillois, tout juste élu Mister France Nord-Pas-de-Calais 2020, samedi à Billy-Berclau. "J’ai eu beaucoup de mal à réaliser, il y a eu de la joie et de la fierté", explique le Nordiste de 25 ans.Né à Saint-Omer, avant de passer une enfance à Wavrans-sur-l’Aa, infirmier, Mister France Nord-Pas-de-Calais (ils étaient neuf à l'élection régionale), et désormais en lice pour devenir Mister France. Ce sera en février 2021, à l’autre bout de la France à la Grande-Motte. "A partir de ce week-end, je vais changer mes habitudes et mon hygiène de vie. Développer mon élocution, mes connaissances."En février, il sera jugé sur son physique, mais pas que. Et pour celui qui se dit "très stressé", les prochains mois vont être animés : "Depuis samedi, je suis pas mal sollicité sur les réseaux sociaux mais aussi avec la radio et les chaines de télé", explique celui qui a découvert le monde des Misters il y a quelques mois, presque par hasard."C’est un défi dans la famille. Ma mère et ma grande sœur me poussaient pour faire du mannequinat." Dans quelques mois, il représentera le Nord-Pas-de-Calais à la Grande Motte. Pour le "plaisir", et pour gagner.