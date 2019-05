Découvrez 18 communes des Hauts-de-France aux noms insolites, burlesques ou... marrants

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites ou belles choses sur le Nord et le Pas-de-Calais (ou la Belgique) sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives. Si par exemple, vous connaissez une commune qui aurait mérité d'être sur cette page ou au contraire, vous contestez vivement la présence d'un autre, n'hésitez pas à nous contacter : france3nordpasdecalais@gmail.com

Certains vous décrocheront un sourire, d'autres pas du tout. Voici une liste de noms de communes insolites piochés parmi les 3808 villes et villages des Hauts-de-France. Du très court Y à Mayot en passant par Bellebrune, Sercus ou Trefcon.Certains se répondent (Hypercourt et Long), d'autres ont une connotation sexuelle (Gland, Lorgies...) ou scatologique (Achiet, Pys...). D'autres sont juste un peu insolites. A vous de juger !Sachez qu'il existe même un groupement national des communes aux noms burlesques, pittoresques ou chantants . Dans la région Hauts-de-France, seuls Lorgies et Bellebrune sont adhérents.