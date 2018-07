Découvrez la couverture de l'album “Les gens du Nord”, qui réunit les stars de la région

© François Boucq

Les gens du Nord et du Pas-de-Calais mis à l'honneur

Unreconnaissable entre mille. Après la traklist de l'album "", qui sortira dans les bacs fin août, lavient d'être dévoilée. Réalisée par le célèbre dessinateur, elle représente un groupe dense de personnes représentant la région.On y aperçoitmais aussi un mineur,, un personnage ressemblant fortement àun enfant tenant un cornet de frites et... un tas de moules. Le tout avec un arrière-plan composéLa pochette accompagnera une. Parmi les titres proposés, on compte une reprise de"Mademoiselle from Armentières", par les, mais aussi "Les tomates", interprété parLa sortie de l'album est prévue pour le