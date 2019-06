Découvrez le premier guide des Parcs et Jardins du littoral des Hauts-de-France

Lancement de la brochure commune des parcs et jardins de la @baiedesommeorg et de la #cotedopale. Une nouvelle offre touristique groupée entre nos 2 territoires qui s’affirment comme une véritable destination #jardin! pic.twitter.com/32vB7eieTM — Opale&Co (@opaleandco) 6 juin 2019

Les jardins, tendance touristique qui se confirme

Ce nouveau guide est le fruit de la collaboration entre l'Agence d'Attractivité Opale & Co et le Syndicat Mixte Baie de Somme. Un livret qui répertorie 23 parcs et jardins à visiter sur ces deux territoires pour mettre en valeur l'activité touristique de la Côte d'Opale et de la Baie de Somme.Avec ce guide, l'objectif est de regrouper les jardins d'un même secteur géographique pour permettre aux touristes d'avoir le choix. La Somme et le Pas-de-Calais sont des territoires où l'on prend soin de ses jardins : des vastes domaines ou de petites surfaces, mis en valeur par leurs propriétaires.On y trouve 7 jardins labellisés " jardins remarquables ", un label d'excellence attribué par le Ministére de la Culture . Mais le guide des Parcs et jardins de la Cote d'Opale et de la Baie de Somme combleront, aussi, les amateurs de l'art topiaire. Car il recense, aussi, les sculptures de buis taillés. A noter que le label European Boxwood and topiary Sociéty , premiére association européenne d'amateurs de jardins posséde sont siége au Touquet.

Du parc d’Emonville à Abbeville, en passant par l’herbarium-fruticetum à Saint-Valery-sur-Somme ou par le Jardin des lianes à Chériennes ou encore le parc du domaine millénaire de Regnière-Ecluse, ce guide fait la part belle aux jardins publics comme aux jardins privés



Jardin public ou jardin privé