Découvrez quels sont les noms de famille les plus portés dans le Nord et le Pas-de-Calais

Votre nom fait-il partie des plus portés dans le Nord ou le Pas-de-Calais ?

Les noms les plus répandus dans le Nord et le Pas-de-calais sont très différents du trio de tête français : Martin, Bernard et Thomas

Le classement évolue peu au fil des années : il y a eu par exemple 2194 "Lefebvre" nés entre 1941 et 1950 dans le Nord. Et encore 1780 entre 1991 et 2000.

Ces dernières années, le nombre de noms de famille augmente fortement du fait de l'augmentation importante de la mobilité en France. Mais ces noms de famille restent évidemment dans le bas du classement.

Les deux origines principales des noms de famille dans la région sont flamandes ou normano-picardes. Pour les flamands, beaucoup ont été francisés : Dumoulin / Vermeulen ; Dupont /Verbrugge(n) ; Leclercq/Declerck ; Lefebvre/Desmet ; Leroy/Deconinck...

M. ou Mme Lefebvre, vous n'êtes vraiment pas tout seuls dans le Nord Pas-de-Calais ! Votre nom de famille est le plus porté dans les deux départements. 25 541 "Lefebvre" sont nés entre 1941 et 2000. Et on pourrait y ajouter des milliers de "Lefevre" sans "b".Dans le peloton de tête, on trouve les "Dubois", "Leclercq" ou "Lemaire" mais uniquement dans le Nord. Dans le Pas-de-Calais, les "Leroy" ou "Caron" sont plus répandus.Ces données ressortent des statistiques publiées par l'INSEE. Tous les 10 ans, l'Institut publie les chiffres du nombre de personnes nés avec leur nom de famille, par département. Pour savoir quel est le nom le plus répandu, nous avons cumulé les chiffres des 60 dernières années disponibles (1940-2000).Il en ressort quatre infos à retenir :Il suffit de taper un nom de famille dans le moteur de recherche et, immédiatement, apparait le classement de ce nom.Il faut lire ainsi : 13713 "Lefebvre" sont nés dans le Nord entre 1941 et 2000 = colonne TOTAL. 2194 "Lefebvre" sont nés dans le Nord entre 1941 et 1950 = colonne 1941-1950. Et ainsi de suite pour chaque période de 10 ans. La 1ère colonne est celle du classement du prénom dans le département sur les 60 dernières années.