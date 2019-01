Découvrez les rêves de jeunes footballeuses dans le documentaire “Attaquantes”

Les footballeuses de Tours sont dans le documentaire Attaquantes / © Melocoton Film - France Télévisions

Membres du pôle espoirs de Tours,Ces apprenties footballeuses partagent leur vie entre sport de haut niveau, lycée et internat.Pour atteindre leur rêve, celui deelles vont devoir se surpasser, discipliner le corps et l’esprit, s’illustrer sur le terrain et aussi, avoir le bac.Blessures, interrogations sur leur devenir, leurs espoirs ou échecs. Cette année scolaire sera riche en rebondissements pour les nouvelles joueuses qui découvrent la vie en communauté, comme pour les anciennes qui donnent leur maximum.Le documentaire "Attaquantes" raconte l’histoire de ces joueuses. La réalisatricea suivi l'équipe au gré des matchs, dans le bus, dans les vestiaires ou dans les chambres de l'internat pour réaliser une web-série qui est le terreau de ce documentaire.

Attaquantes

Diffusé ce lundi 21 janvier après Soir 3

Un documentaire réalisé parCoproduction par

Le premier épisode de la web-série : Bienvenue au pôle !

Bienvenue au pôle ! Premier épisode de la Web série "Attaquantes"

Foot ou chant. Suivez nos deux documentaires sur l'adolescence, l'esprit d'équipe et l'envie de vivre des défis ensemble ! Le film "Attaquantes" sera suivi du documentaire "Alléluia". "Alléluia" présente une centaine de jeunes qui releve un défi artistique, celui de présenter Le Messie à l'Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux. Cet oratorio est l'une des œuvres les plus populaires de Georg Friedrich Haendel. En deux mois, les jeunes chanteurs préparent trois représentations publiques du Messie. Des auditions à la prestation finale, partage et échanges entre professionnels et jeunes amateurs sont au cœur de ce documentaire qui permet de comprendre toute la pédagogie nécessaire à la réussite de cette performance artistique.

Des lycéennes, du football, des moments de joie et de peine, le tout en immersion au cœur du Pôle espoir de Tours.