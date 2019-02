Découvrez le Salon de l'Agriculture 2019 avec France 3 Hauts-de-France

ENSEMBLE C’EST MIEUX !

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars à 10h50, nous serons en direct du Salon de l’Agriculture. L’émission solidaire "Ensemble c’est mieux !" sera présentée par Thibaut Rysman avec les animateurs de région de France 3.



Chaque jour, un territoire sera mis à l’honneur avec des invités qui raconteront l’agriculture d’aujourd’hui.



=> Les Hauts-de-France seront mis à l’honneur ce mardi 26 février dans une émission spéciale avec Anne Sophie Roquette et Gontran Giraudeau.



Édition régionale 12/13 et 19/20

À partir du vendredi 22 février, les éditions régionales du 12/13 et du 19/20 proposeront des reportages pour mettre en valeur le travail des hommes et des femmes qui font la richesse de l’agriculture des Hauts-de-France.



Nous rendrons compte des succès et des tendances, mais aussi des problématiques de la profession agricole de notre région.



=> Le mardi 26 février à 19h, un JT en édition spéciale Hauts-de-France sera en direct du Salon de l’Agriculture et présenté par Virna Sacchi.



QUI SOMMES-NOUS ? Documentaire inédit

=> Le documentaire "Les Héritiers", réalisé par Maxence Voiseux, sera diffusé lundi 25 février après le Soir 3.



Ils sont trois frères de l’Artois, Hubert le marchand de bestiaux, Dominique le boucher et Thierry l’éleveur. Trois métiers dans la viande et trois façons d’appréhender la vie et la génération suivante.



Comment transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à la terre et à la vie qui va avec ? Que feront les enfants de cet héritage ?



DIMANCHE EN POLITIQUE

=> Le dimanche 3 mars à 11h30, l’émission Dimanche en Politique donnera la parole aux futur.e.s agricultrices et agriculteurs.



Lycéens, apprentis, ingénieurs en cours de formation dans les écoles d’agriculture implantées dans les Hauts-de-France, elles et ils seront les acteurs de l’agriculture de demain.



Qui sont ses futurs agriculteurs ? Quelles sont leurs motivations pour exercer cette profession si difficile ? Dans quelle politique agricole commune veulent-ils s’inscrire ?



Pour échanger et débattre, Zohra Hamdane recevera quatre invités :

Flore Carton , élève en bac PRO élevage au lycée agricole de Crésancy dans l’Aisne.

, élève en bac PRO élevage au lycée agricole de Crésancy dans l’Aisne. Mélanie Dufrier , élève en 1ère bac PRO CGEA au lycée agricole de Radinghem dans le Pas-de-Calais.

, élève en 1ère bac PRO CGEA au lycée agricole de Radinghem dans le Pas-de-Calais. Quentin Lenot , étudiant en BTS 2eme année de production horticole, en alternance bio à l’EPL des Flandres.

, étudiant en BTS 2eme année de production horticole, en alternance bio à l’EPL des Flandres. Isaac Baudoin, étudiant en 5ème année de diplôme d’ingenieur en agriculture et agro-industrie-UniLaSalle à Beauvais.