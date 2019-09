Défaite de l'Amiens SC à Toulouse : “on a trop subi les choses” regrette Luka Elsner

56' : Le but inscrit a libéré les locaux. Les protégés de Luka Elsner doivent maintenant repartir de l'avant !#TFCASC 1-0 pic.twitter.com/0Zr5AuLWG8 — Amiens SC (@AmiensSC) August 31, 2019

👀On jette un coup d’œil au classement après les 6 premiers matchs de la J4 ! Qu'en pensez-vous 🤔 ?



🔜 La suite et la fin de cette journée, c'est ce dimanche avec 4 rencontres



📊 Classement en détails ➡ https://t.co/w4AppcdhBH pic.twitter.com/8dquTtYusO — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 31, 2019

L'entraîneur de l'Amiens SC, Luka Elsner ne cache pas sa déception après une troisième défaite en quatre matchs pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.À Toulouse, l'ASC, privé de Saman Ghoddos Prince Gouano et Bakaye Dibassy, dominait pourtant en première période, mais sans jamais pouvoir concrétiser une action."On a de gros regrets sur la première mi-temps. On aurait dû mener au score mais il nous a manqué le dernier geste."Après 45 minutes ternes, les Toulousains finissent par se réveiller. Le milieu de terrain Jean-Victor Makengo ouvre le score avec une lourde frappe du pied gauche pleine lucarne. Neuf minutes plus tard, le grec Koulouris enfonce le clou avec un second but. C'est fini pour l'Amiens SC."Ils ont ouvert le score et on n'a pas eu les ressources physiques et mentales pour revenir. On a trop subi les choses", concède l'entraîneur de l'ASC Luka Elsner, qui estime qu'il manque encore des joueurs à certains postes. "Pour nous le mercato n'est pas terminé", lance-t-il.