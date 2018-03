Défaite du VAFC face au Paris FC : la rencontre vire au rouge

36' Trois cartons rouge sortis par M. Palhies ! @BaptisteAloe_ et Mauricio pour VA, Kerrouche pour le @ParisFC. Il y a de la tension sur la pelouse... #VAFCPFC (1-0) — Valenciennes FC (@VAFC) 16 mars 2018

Un coup de tête et une défaite

Ce soir, le chat n'était pas que noir au Hainaut ! @VAFC pic.twitter.com/6NBbzYSGZG — Laurent Mazure (@Laurentmazure) 16 mars 2018

La réaction de Réginald Ray après la défaite face au @ParisFC (2-4) pic.twitter.com/Js0ZM2pAhw — Valenciennes FC (@VAFC) 16 mars 2018

Maisvendredi soir, dans l'esprit des joueurs ?La rencontre de la 30e journée de Ligue 2 entre le VAFC et le Paris FC défie vendredi les: les deux équipes ontC'est laque quatre joueurs sont exclus de la même rencontre, selon le diffuseur BeIN Sports. Una mis le feu aux poudres (36e). Alors que sa victime se tordait de douleur au sol, les esprits se sont échauffés entre les acteurs des deux camps.Résultat: unmais aussi un pour son coéquipieret pour le Parisienau centre des échauffourées selon l'arbitre Sylvain Palhies.Côté léger, la rencontre a été marquée parqui a subitement traversé tout le stade du Hainaut en courant, suscitant le rire de nombreux supporters.Après la pause (53e), c'est au tour du capitaine parisiende perdre ses nerfs : il a donné un légerqui l'avait taclé auparavant, et reçu en échange un carton rouge.Mené 2 à 1 au moment de cette dernière exclusion, le. Un quart d'heure plus tard, les Parisiens avaient repris l'avantage, 3 à 2. Ils marqueront un dernier but, signant un