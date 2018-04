Défi : un artisan fait le tour des Hauts-de-France à vélo pour valoriser les métiers manuels

Hervé Leroy est un solide gaillard de 45 ans, père de 4 enfants et patron d'une entreprise de couverture à Lomme qui compte une trentaine d'employés. Il aime passionnément son métier, et trouve qu'on ne valorise pas assez l'artisanat, en particulier celui des Hauts-de-France, sa région, " la plus belle du monde", selon lui.



Qu'à cela ne tienne, il s'est lancé un défi pour le faire savoir : "A la rencontre des mains en or".



36 rencontres d'artisans des Hauts-de-France



Depuis le 3 avril, il sillonne la région à bord de son vélo recouvert d'une fine couche d'or, à la rencontre de ses pairs, artisans passionnés comme lui, porteurs de métiers ancestraux et parfois rares.

Jusqu'au 1er juin, il s'est ainsi fixé 36 étapes, et autant de rencontres qu'il partage sur les réseaux sociaux.

Il dit qu'il n'a pas fait de sport depuis le 15ème siècle alors forcément, il souffre un peu. Mais c'est pour la bonne cause, et il n'a pas l'intention de renoncer.



Le jour où nous l'avons rencontré, Hervé Leroy avait rendez-vous à Saint-Gratien dans la Somme avec Vincent Lienart, producteur de fruits et légumes.

Métiers de main, métiers de demain



Mains en or, coeur en or

A l’origine du projet d'Hervé Leroy, une discussion avec un ami proche, artisan comme lui, et dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la vente, la location et le montage d’échafaudages. Ils partagent le même constat : le. Il faut mettre en lumière tous ces talents, et valoriser les métiers de main, qui sont les métiers de demain.Au fil de son périple, l'artisan couvreur va faire escale chez un boulanger, un apiculteur, un ébéniste ou encore un facteur-luthier. Mais aussi des métiers plus rares et méconnus comme un ornemaniste, ou un fabricant d'embauchoirs pour chaussures.Il a calé 36 rendez-vous en tout donc, jusqu'au retour au bercail, le 1er juin.Et comme Hervé Leroy n'a pas seulement les mains en or, mais aussi le coeur, il reversera 1 € pour chaque kilomètre parcouru aux Clowns de l'espoir , pour les enfants hospitalisés.