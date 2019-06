Démantèlement d'un réseau de passeurs : 17 arrestations dans les Hauts-de-France, en Roumanie et en Angleterre

Cette enquête "sur fond de trafic d'êtres humains" était menée depuis le 22 août 2018 suite à une "succession d'interceptions" de chauffeurs routiers d'origine roumaine qui tentaient de traverser la Manche "avec des migrants dissimulés dans leur ensemble routier", ont indiqué dans un communiqué la police aux frontières du Pas-de-Calais et la police judiciaire de Lille.



Selon l'enquête de police, "sous couvert de sociétés de transport roumaines avec l'implication de leurs dirigeants", les chauffeurs routiers "faisaient transiter les candidats à l'exil depuis les ports" du littoral des Hauts-de-France, de Belgique et des Pays-Bas.



Sous la direction de la juridiction inter-régionale spécialisée du tribunal de grande instance de Lille, "l'enquête a débouché sur une coopération internationale avec l'appui d'Europol et d'Eurojust".

Les migrants "stockés" plusieurs jours

D'après les enquêteurs, "les migrants voyageaient cachés dans la remorque, dans la cabine du chauffeur ou sous le pare-vent du tracteur" et des convoyages, orchestrés depuis la Belgique, "se faisaient également par containers".



Selon ce mode opératoire, "les migrants au nombre de plus d'une dizaine parfois, étaient +stockés+ pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours", avant une prise en charge "sur un bateau pour un acheminement par voie maritime jusqu'au port de Hull", en Angleterre.



A plusieurs reprises, "l'intervention des secours" a été nécessaire "afin d'assister les occupants des containers en détresse".



Le 10 juin, "un chauffeur routier expérimenté dans le trafic" a été intercepté au port de Dunkerque, "alors qu'il tentait de faire traverser deux migrants". Dans la foulée, l'organisateur de ce réseau et neuf de ses complices étaient interpellés en Roumanie, et six autres personnes en Grande-Bretagne et en France.

Plus de 3,5 millions de chiffre d'affaires

L'enquête "a permis de dénombrer un minimum de 259 tentatives de convoyages de migrants, qui ont résulté à 167 succès pour 92 échecs", "140 migrants" ont été interceptés à la frontière, "pour un minimum de 327 migrants passés en territoire britannique".



En outre, "le chiffre d'affaires de cette organisation criminelle est estimé à près de 3,6 millions d'euros".



Les individus interceptés à l'étranger devraient être prochainement remis aux autorités françaises en vue de leur mise en examen.