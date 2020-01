Dentelle, train, textile : trois entreprises du Nord et du Pas-de-Calais exposent ce week-end à l'Élysée

La dentelle de Solstiss

Dentelle de Solstiss

Le train de Bombardier Crespin

C'est pendant la nuit, que la coque de... - Bombardier Transport France C'est pendant la nuit, que la coque de l'OMNEO Regio 2N s'est glissée sous le porche et dans la cour d'honneur du Palais de l'Elysée. Certifié Origine...



La parka en laine de Balsan

Natacha Bouchart CALAIS REPRÉSENTÉE À LA GRANDE EXPOSITION DU MADE IN FRANCE À L'ÉLYS... ÉE ! Balsan, anciennement La Calaisienne, fait partie des 110 entreprises d'excellence Françaises qui ont été sélectionnées pour l'exposition des savoir-faire d'excellence de notre pays qui se tient ce week-end.

120 entreprises dans toute la France ont été sélectionnées pour mettre en avant leur savoir-faire local, samedi 18 et dimanche 19 au salon "Fabriqué en France" au palais de l'Élysée.Parmi elles, deux entreprises du Nord et une du Pas-de-Calais ont été choisies, parmi 1700 candidats dans les 101 départements français, pour présenter leur objet phare.La dentelle de Solstiss sera de la partie ce week-end pour montrer son savoir-faire transmis de génération en génération . L'entreprise de Caudry est en difficulté en ce moment : depuis octobre 2019, un tiers des salariés est au chômage technique, à cause notamment d'une concurrence asiatique très forte.Par ailleurs, si les principales commandes de Solstiss viennent de Chanel, elles se font plus rares depuis la mort de Karl Lagerfeld, il y a bientôt un an. La dentelle est moins à la mode.Alors forcément, les 180 salariés de l'entreprise, un des fleurons nationaux de la dentelle, attendent beaucoup de leur rencontre avec Emmanuel Macron ce week-end."J'ai envie de lui faire prendre conscience qu'on fabrique un produit d'exception, qui ne se fabrique plus que dans le Nord. On demande pas d'aide, on demande de pouvoir fabriquer en France", explique un des salariés."On est fiers de travailler dans un produit comme ça et on espère que ça va continuer quand même, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile la dentelle", ajoute une collègue.Elle passe tout juste le portail de l'Elysée, mais elle fait bien partie du salon également, . La coque du train Regio 2N, fabriquée par Bombardier Crespin, fait la fierté du Valenciennois."C'est là une magnifique reconnaissance du savoir-faire des salariés de Bombardier Crespin et à travers eux de l'ensemble de notre tissu industriel valenciennois", a réagi la députée Béatrice Descamps sur Facebook.Le Regio 2N est un des produit phare de l'entreprise : à deux niveau et très large, il peut rouler jusqu'à 200 km/h.Il circule sur le réseau SNCF dans une dizaine de régions depuis 2010 et la signature d'un contrat à 800 millions d'euros. Depuis, 409 trains ont été commandés et 240 sont déjà en circulation, notamment en Île-de-France.L'entreprise de Calais Balsan, anciennement la Calaisienne, qui fabrique notamment les uniformes de l'armée française, présentera quant à elle sa parka 100 % laine."Nous pouvons tous être très fiers de cette grande entreprise et de la reconnaissance du savoir-faire calaisien", s'est enthousiasmée la maire de Calais, Natacha Bouchart.