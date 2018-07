Depeche mode au Main Square Festival : classique et puissant

© JB

© JB

© JB

© JB

© EM

Un citadelle, 42 000 personnes, une météo estivale... Difficile de trouver mieux que la musique de stade depour faire vibrer la foule ? Les Britanniques ont presque 40 ans d'existence mais leur musique semble être devenue intemporelle. Des gros tubes, un son lourd, et une scénographie impeccable., le charismatique chanteur, réussit toujours à communiquer son enthousiasme et sa folie quand il interprète lesou. Martin Gore, le songwriter, joue, lui sur l'émotion en interprétant "", slow des années 80, en version piano-voix. "Isn' it beautiful ?" ("C'est beau, n'est ce pas ?"), réagit son compère pour faire réagir le public arrageois.Le concert est un best-of (deux titres seulement du dernier album) et le rappel (). Les quadragénaires de la citadelle d'Arras sont ravis de leur soirée. Les plus jeunes aussi.Les vrais fans regretteront sans doute d'avoir vu quasiment le même concert qu'il y au un an au Stade Pierre-Mauroy. Maisa parfaitement rempli son rôle de tête d'affiche 2018.