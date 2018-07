Depeche mode au Main Square festival : à quoi faut-il s'attendre ?

"Just can't get enough" !

, c'est la tête d'affiche de cette édition 2018 du. Un mastodonte. Un groupe qui a presque 40 ans de carrière. Plusieurs générations de fans et des tubes tellement nombreux qu'il est sans doute difficile de faire une set-list pertinente.En période de festival, cette difficulté est encore plus grande.termine cet été une tournée de presque deux ans : le "Global spirit tour", inspiré du nom du dernier album "Spirit". Logiquement, 5 titres de ce disque faisaient partie de la set-list.Mais en festival, c'est différent. Les concerts sont plus courts : à Arras, les Britanniques sont prévus sur 1h40.Depeche Mode joue 15 morceaux au lieu de 22. Et privilégie les tubes. Ne restent donc que deux titres du dernier album :en ouverture etLe reste est un alignement de tubes des années 80-90 essentiellement :... Et les incontournables :Le concert se termine sur un morceau surprise :, le très disco 1er single du groupe en 1981 ! Ce jeudi soir, le groupe anglais était à Gdynia pour le Opener's festival. Un fan a filmé ce dernier morceau.La scénographie est, elle, très proche de celle de la tournée, que les fans avaient pu découvrir. Ecran avec projections pour certains morceaux. Batterie spectaculaire,pour le show en avant-scène et le très discreten chauffeur de salle.A noter ques'est déjà produit àdans le cadre du. C'était en 2006. A l'époque, le festival avait encore lieu sur la Grand'Place. On a vérifié : 9 des 15 titres joués ce samedi soir étaient sur la set-list de 2006.