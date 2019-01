Un député nordiste veut une loi sur le protoxyde d'azote (ou gaz hilarant), drogue à la mode chez les jeunes

"Le vide législatif en la matière doit être comblé"

des habitués des free parties qui consomment le protoxyde d’azote en association avec d’autres produits

des collégiens et lycéens avides d’expérimentations dans un cadre collectif et « convivial »

des jeunes impliqués dans le trafic de drogue comme guetteur (« choufs »)

des prostituées qui utilisent le produit afin de mieux supporter leurs conditions de travail.

Le "proto", un produit dangereux Détresse respiratoire, arrêt cardiaque pour des consommateurs qui auraient une pathologie du cœur, troubles de la marche, paralysie de certains membres... Les risques graves du protoxyde d'azoteexistent même si les accidents restent très rares. Les risques sont démultipliés quand cette inhalation est combinée à la consommation de produits tels que du Poppers, des boissons énergisantes ou pire, de la cocaïne. La consommation excessive de proto a déjà fait de nombreuses victimes : 17 personnes en seraient mortes en Angleterre entre 2006 et 2012, et deux cas de décès sont connus en France, dans l'Est, depuis 2016. Des décès ayant notamment pour origine une crise cardiaque, résultant d'une surconsommation. Le portail Drogues-Info-Service met également en garde contre de nombreux effets indésirables du protoxyde d'azote, parmi lesquels des maux de tête, des vomissements ou encore une désorientation et des problèmes d'élocution, entre autres. Au-delà des risques pour la santé, certains médecins s'inquiètent de la "banalisation" de cette consommation de proto, notamment par une population de plus en plus jeune. "Cela induit un comportement d’expérimentateur, avec la volonté de vouloir rechercher des sensations avec d’autres produits", explique le Docteur Sophie Gautier, responsable du centre de pharmacovigilance du Nord Pas-de-Calais (CRPV).

Vous avez déjà vu traîner par terre sur les trottoirs des petits capsules grises et vous vous demandez ce que c'est. Le(ou "proto") est un gaz hilarant, en vente libre et qui est de plus en plus consommé comme une drogue. Ce produit se trouve très facilement dans le commerce et n'est pas très cher : environ 20€ les 50 recharges. Ces petites capsules servent normalement pour les bonbonnes de chantilly.député lillois (La France insoumise), a décidé de se saisir de ce phénomène de société. Dans un communiqué intitulé "Le proto, c’est marrant ? Surement pas pour vos enfants !", il indique vouloir ". Il "recommande l'apposition d'un pictogramme sur les cartouches le contenant afin de débanaliser le produit. Le vide législatif en la matière doit être comblé. Il souhaite aussi que les associations et organismes qui commencent déjà aujourd'hui à développer des actions de prévention et de suivi soient soutenues. "Selon le rapport annuel de l’(OFDT) publié ce jeudi 20 décembre, cette drogue bon marché est redevenue très prisée des jeunes."Les consommations observées dans la région des Hauts-de-France depuis les années 2000 se cantonnaient jusqu’ici aux milieux festifs alternatifs (free parties, teknivals), expliquait l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies . Depuis 2017, des consommations sont devenues soudainement visibles dans la ville de Lille et dans de nombreuses villes en France.Plusieurs types de consommateurs ont été identifiés clairement :