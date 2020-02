Un député RN du Pas-de-Calais interroge Castaner sur la présence d'une femme au visage voilé auprès de Macron

🔴 « Si le port du voile islamique n’est pas souhaitable dans notre société selon les termes du ministre Blanquer, le port du voile intégral dans l’espace public est lui illégal ! »



Retrouvez ma question écrite à @CCastaner.



👉🏻 https://t.co/1tu6BYDn5W #Mulhouse pic.twitter.com/Fxx9EULU9R — Bruno Bilde (@BrunoBilde) February 19, 2020



"Impuissance criante"

Sur d'autres vidéos et photos, la femme n'a pas le visage caché

Polémique de la femme en voile intégral photographiée à côté d'E.Macron: comme le montrent ces images, cette femme ne portait d'abord qu'un voile sur la tête et n'a discrètement couvert le bas de son visage que dans un 2è temps alors qu'E.Macron était en pleine conversation... pic.twitter.com/bKXNAnmZmp — Jean Louis (@JL7508) February 19, 2020

Elle seule peut expliquer ses différentes attitudes pic.twitter.com/uvQiA5DNAL — FloriaTosca🇫🇷🇪🇺 (@mch1309) February 19, 2020

1. IDENTITAIRES Hier soir à 19h54, Clément Martin, porte-parole de Génération identitaire, publie cette image extraite du bain de foule d'E. Macron au moment de son discours de Mulhouse sur "le séparatisme" (terme que je réprouve en l'espèce, mais ce n'est pas le sujet). pic.twitter.com/qI56O9WSkO — Isabelle Kersimon (@KersimonIsa) February 19, 2020

La photo est largement partagée depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Le député du Rassemblement national Bruno Bilde a décidé de s'en saisir. Il a interrogé ce mercredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur la présence d'une femme au visage voilé vue auprès du président Emmanuel Macron lors d'un déplacement la veille à Mulhouse consacré à la lutte contre le "séparatisme" islamiste Dans une question écrite , l'élu du Pas-de-Calais "interroge" le ministre "sur les violations régulières de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et sur le refus des pouvoirs publics de la faire respecter". Cette loi votée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy précise dans son article 1 : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage »."Lors d'un déplacement à Mulhouse dédié à la lutte contre le séparatisme islamiste, Emmanuel Macron a été photographié à quelques centimètres d'une femme portant un niqab", note le député pour qui le président de la République fait ainsi "montre d'un laxisme humiliant en acceptant cette provocation et en laissant la contrevenante violer ostensiblement la loi de 2010".Cette séquence "(illustre) l'impuissance criante et la lâcheté dramatique d'Emmanuel Macron face au communautarisme" et "rappelle que la loi interdisant le port du voile intégral n'est pas respectée dans notre pays", estime M. Bilde. "Avant d'engager la reconquête républicaine, il faudrait déjà appliquer la loi de la République, toute la loi de République, rien que la loi de la République, partout et tout le temps", ajoute l'élu.Une vidéo filmée par BFM TV montre que la femme dont le visage est voilée sur la photo en question ne portait d'abord qu'un voile sur la tête et n'a couvert le bas de son visage que dans un 2è temps. C'est à ce moment qu'elle s'est retrouvée prise en photo pendant une interview d'Emmanuel Macron.Une autre photo, visible sur Twitter, la montre non voilée entièrement sur le visage, en train de faire un selfie avec M.Macron.La polémique autour de cette photo a été lancée dès ce jeudi soir par des comptes appartenant majoritairement à des militants de la mouvance identitaire puis du Rassemblement national.