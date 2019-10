Brexit : les députés britanniques reportent leur décision sur l'accord, Boris Johnson refuse de négocier avec l'UE

"Je ne négocierai pas"

"Je ne négocierai pas de report avec l'Union européenne", a réagi le Premier ministre Boris Johnson après l'approbation de l'amendement visant à donner plus de temps aux députés pour débattre de l'accord #Brexit



Suivez notre direct ⤵️https://t.co/CMhWeUBOP9 pic.twitter.com/DsZSRMlM3i — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2019

Les députés britanniques ont décidé samedi de reporter leur décision sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, ce qui contraindrale Premier ministre Boris Johnson à demander aux Européens un nouveau report du divorce.L'amendement en ce sens, déposé par le député Oliver Letwin, a été approuvé à 322 voix pour et 306 voix contre. Pour ses partisans, il vise à donner plus de temps aux députés pour débattre de l'accord dans ses détails sans risquer un "no deal" le 31 octobre s'ils n'ont pas fini.Le Premier ministre britannique Boris Johnson a redit sa détermination à sortir son pays coûte que coûte de l'UE le 31 octobre, malgré le vote des députés le contraignant à demander un report à Bruxelles. "Je ne négocierai pas de report avec l'UE", a déclaré Boris Johnson après ce revers au Parlement. Il a regretté que le vote historique qui était prévu samedi sur son accord de divorce avec Bruxelles soit désormais" vidé de son sens".