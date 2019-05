Les députés picards (hommes et femmes) élus au Parlement européen de 1979 à aujourd’hui

Strasbourg ? Bruxelles ?

L'Europe sans blabla, qui dirige? F3 Grand Est

Ce 26 mai 2019, nous allons voter pour élire les 79 députés (Brexit oblige, la France compte 5 députés supplémentaires) qui nous représenteront au Parlement européen. Depuis 40 ans, ils sont élus :- au suffrage universel direct ;- pour un mandat de 5 ans.À la veille de ce 9e scrutin, nous vous proposons un focus sur les 14 députés picards, hommes et femmes, qui ont siégé au Parlement européen depuis 1979.Les hommes et femmes politiques cités dans l’infographie ci-dessus vous évoquent peut-être des souvenirs… Ou pas du tout. Alors, pour rafraîchir votre mémoire, ou éclairer votre lanterne, voici quelques éléments de biographies politiques de ces élus picards et européens.Le siège du Parlement européen est à Strasbourg (ville symbole de la réconciliation franco-allemande). La première session de ce qui s’appelait alors l’Assemblée parlementaire européenne (au rôle consultatif) y a eu lieu en mars 1958. C’est en 1962, que cette assemblée est devenue le Parlement européen (doté du pouvoir législatif depuis 1992 et le fameux traité de Maastricht).C’est dans la capitale alsacienne que se tiennent les sessions plénières . Mais les députés travaillent aussi à Bruxelles pour les commissions parlementaires et les sessions plénières additionnelles.Parlement européen, commission, conseil... Qui fait quoi ? L'Europe sans blabla vous l'explique.