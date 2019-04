Le derby de Ligue 2 entre le RC Lens et le VAFC avancé

La LFP annonce sur son site avoir avancé la date et l'horaire du derby "sur instruction de la Préfecture du Pas-de-Calais". Lerecevra donc leau Stade Bollaert-Delelis le vendredi 12 avril à 20h, au lieu du samedi 13 avril à 15h.Plusieurs événements sportifs vont en effet mobiliser les forces de l'ordre ce week-end : la classique cycliste demais aussile 14 avril. On se souvient également que des violents incidents avaient opposé supporters valenciennois et lensois lors du match aller à Valenciennes. Des dégradations avaient également été commises à l'intérieur du Stade du Hainaut.Les Lensois, qui se déplaceront le 8 avril à Châteauroux, en match décalé de la 31journée, auront ainsi. Les Sang et Or occupent actuellement la 5place de Ligue 1, les Valenciennois la 11. Les uns devront prendre de gros points pour tenter de décrocher un ticket pour la Ligue 1, tandis que les autres chercheront à consolider leur maintien.