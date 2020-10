Derby LOSC-RC Lens : les images impressionnantes des supporters lensois accompagnant le bus des joueurs vers le stade

À ce sujet, la rédaction vous recommande Derby LOSC-RC Lens à huis-clos: déçus, les supporters tentent de maintenir un semblant d'ambiance

Sortie d’hôtel

Sur les ronds-points et les ponts

Les images ont été postées sur le compte twitter du RC Lens, à moins de deux heures du début du coup d’envoi du derby face au LOSC. Couvre-feu oblige, le match se tient à huis-clos et le préfet du Nord Michel Lalande a interdit tout rassemblement aux abords du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq depuis 14 heures.250 supporters du LOSC se sont rassemblés sur la Grand Place de Lille dans l’après-midi pour exprimer leur frustration face à ces décisions. Les supporters lensois ont quant à eux décidés de se placer le long du chemin emprunté par le bus qui transporte les joueurs du RC Lens jusqu’à Villeneuve d’Ascq.Dans une première vidéo, on aperçoit les joueurs sortir de leur hôtel sous une pluie d’encouragement, de cris et de fumigènes. Les supporters entonnent des chants.On aperçoit ensuite, au milieu de la fumée, des centaines de supporters sangs et or qui tapent frénétiquement sur le bus des joueurs pour les encourager. Le véhicule a même du mal à se frayer un chemin malgré les tentatives de la sécurité d’écarter la foule.Après trois minutes de vidéo où le bus avance lentement, on découvre sur des ronds-points de nombreux supporters, maillots sur le dos, lever des drapeaux et des écharpes. Quelques banderoles d’encouragement ont été accrochées sur les panneaux de signalisation. Les ponts enjambant l’autoroute sont également pris d’assaut par les supporters.Avant la rencontre, le LOSC est actuellement 3ème de Ligue 1, juste devant le RC Lens qui occupe la 4ème place.