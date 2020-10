VIDÉO. Derby LOSC - RC Lens : "un match parfait" pour les Dogues, "une soirée à oublier" pour les Sang et Or

Revoir les buts

LOSC LILLE - RC LENS (4 - 0) - Résumé - (LOSC - RCL) / 2020-2021

"Les pieds sur terre"

Lille règne sur le derby et la Ligue 1 : vainqueur 4-0 d'un RC Lens réduit à neuf, le LOSC a pris la tête lors de la 7e journée.Les gifles retentissent-elles davantage dans un stade à huis clos ? Même sans ses supporters en raison du couvre-feu sanitaire, le LOSC a sèchement battu son voisin et rival Lens dimanche soir au stade Pierre-Mauroy dans un derby dont l'enjeu était la première place.Solides derrière, cliniques devant, les Lillois ont expédié le surprenant promu lensois avec une tête de Burak Yilmaz (11e), puis une reprise seul dans la surface de Jonathan Bamba (48e), passeur décisif sur les troisième et quatrièmes buts signés Jonathan Ikoné (69e) et Yusuf Yazici (79e).Rude retour sur terre pour Lens, cinquième après un début de saison réussi : le Racing pouvait difficilement espérer mieux après les exclusions de Jonathan Gradit (57e) et Clément Michelin (75e)."On est tombés face à de très bons joueurs qui ont nous ont complètement surpassés. C'est une soirée compliquée", a soupiré le capitaine lensois Yannick Cahuzac au micro de la chaîne Téléfoot.En remportant le premier derby disputé depuis 2015, les Dogues s'emparent du fauteuil de leader avec 17 points, deux de plus que le Paris SG (2e) et Rennes (3e). Surtout, le LOSC reste la seule équipe invaincue en L1 avec le Stade rennais, de bon augure avant de retrouver la Ligue Europa jeudi face au Sparta Prague."On est premiers actuellement mais on va rester quand même bien les pieds sur terre", a commenté l'entraîneur lillois Christophe Galtier sur Téléfoot. : "Même si on avait de bonnes intentions, on est passé à côté, on n'était pas dans nos dispositions habituelles", a de son côté commenté le coach lensois Franck Haise."On se disait qu'on voulait mettre un peu plus de choses, aller les chercher un peu plus haut en deuxième période mais ce deuxième but d'entrée nous fait mal", a regretté le gardien lensois Jean-Louis Leca après la rencontre. "Après, on finit à dix puis à neuf, c'est une soirée à oublier. On est surtout très déçus par rapport à nos supporters, on voulait vraiment montrer un autre visage pour eux, cela faisait longtemps qu'ils attendaient ça. Après, on sait très bienque sur ce match-là Lille était favori. Malgré tout ça, on est capable de faire beaucoup mieux. Maintenant, c'est passé, il y aura d'autres matches importants.""Ce soir nous avons réussi un match parfait, on a fait un bon marquage sur la sortie de balle adverse et cela a facilité le déroulé de la rencontre", analysait quant à lui Luiz Araujo. "Ce début de saison est le fruit du travail fait au quotidien, nous sommes très sérieux et prêts à réaliser un excellent travail mais on n'a encore rien gagné, on doit garder les pieds sur terre et rester concentrés sur le prochain match. Je pense que nous nous sommes rendu le match facile en pressant bien et en marquant des buts. Certes, après les expulsions, le match a été plus aisé mais c'est notre travail qui l'a rendu facile."