Derby LOSC-RC Lens, matchs face au PSG, ouverture de la saison : voici le calendrier de Ligue 1 2020-21

🗓🚨 Le calendrier du RC Lens en Ligue 1. #rclens pic.twitter.com/Ups0XmoIzJ — Le Peuple Lensois (@LePeupleLensois) July 9, 2020

[#L1🇫🇷] 🔴 OFFICIEL - Voici le calendrier du #LOSC !

1ere journée réception de Rennes, 38eme journée déplacement a Angers ! pic.twitter.com/pZDvavf14j — 🚨LOSC Lille Fans🚨 (@LOSC_fs) July 9, 2020

Supporters du LOSC et du RC Lens, cochez deux dates importantes pour la nouvelle saison de ligue 1 : 17-18 octobre et 8-9 mai. Le derby aura lieu à ces dates : 7ème journée à Bollaert-Delelis et 36ème journée Stade Pierre-Mauroy . C'est coché !Les Dogues débuteront leur saison au Stade Pierre Mauroy face au Stade Rennais FC, le week-end du 23 août 2020. Les Sang et or se déplaceront le même jour à Nice.Dès la 2ème journée, match de gala prévu à Bollaert : le RC Lens recevra le PSG. Sacré retour en Ligue 1 ! Le LOSC recevra le Paris Saint-Germain, dimanche 20 décembre 2020 à 21h.Officialisé jeudi après validation par le Conseil d'administration de la Ligue, le calendrier des rencontres du Championnat de France, a été retardé par le coronavirus. La première journée de la nouvelle saison de Ligue 1 coïncidera avec la finale de C1, prévue le dimanche 23 août (21h00) à Lisbonne, ce qui laisse une incertitude sur sa programmation.Ainsi, les matches d'ouverture du PSG (contre Metz) et de Lyon (à Montpellier) seront reportés si l'un de ces deux clubs se hisse en finale de la plus grandecompétition européenne. Par ailleurs, certains horaires devront être modifiés lors de cette première journée pour ne pas chevaucher cette finale européenne, ou celle de la Ligue Europa, prévue elle le vendredi 21 août à 21h00 à Cologne.