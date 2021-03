Des ONG saisissent le Conseil d’État pour interdire le retour des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves à sucre

Nouvel épisode dans ce sujet épineux et polémique. Plusieurs ONG environnementales contestent l’arrêté paru le 6 février dernier, autorisant pour 120 jours l’utilisation des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. Ainsi, mardi 9 mars, les organisations Agir pour l'Environnement, Terre d'abeilles ou encore la Confédération paysanne, ont demandé par procédure d'urgence au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, la suspension de cet arrêté.

Nous sommes hallucinés par l’approximation avec laquelle le gouvernement a ré-autorisé ces insecticides Stéphen Kerckhove, délégué général d'Agir pour l'Environnement

Les ONG estiment qu’il ne répond pas aux obligations d'un usage "limité et contrôlé" prévu par la réglementation européenne pour pouvoir déroger à l'interdiction générale des néonicotinoïdes en agriculture dans l'Union européenne. "Cette réintroduction s’appuie sur des données frauduleuses mises en avant par le gouvernement", fustige Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’Environnement, "Nous sommes hallucinés par l’approximation avec laquelle le gouvernement a ré-autorisé ces insecticides notamment sur l’évaluation environnementale qui est au mieux très approximative, au pire mensongère".

Par ailleurs, selon les ONG, l’arrêté s’appuie sur des prévisions météorologiques ayant sous-estimé la récente vague de froid, à laquelle les pucerons ne résisteraient pas, alors que les semis doivent débuter vers la fin mars. Elles estiment également que les pouvoirs publics n'ont pas favorisé la recherche de solutions alternatives.

"On nous fait croire que le retour des néonicotinoïdes va pouvoir sauver les producteurs de betteraves, sauf qu’on les enferme encore plus dans la course au volume. Le problème, c’est la pression mise sur les paysans pour produire plus", dénonce Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération paysanne. Avant l’audience du recours, un rassemblement devant le Conseil d’État avait également lieu mardi 9 mars.

Pour le gouvernement, la mise au point d’alternatives prend du temps

Coté gouvernement, on estime au contraire avoir imposé des "garanties d'utilisation" et assuré que les récentes températures étaient "dans le bas de la fourchette prévue". Son représentant à l'audience a par ailleurs souligné que la mise au point d'alternatives nécessitait du temps et qu'une "dizaine d'autres États européens" s'apprêtaient à recourir à des dérogations similaires. La décision du Conseil d'État doit intervenir dans les prochains jours.

Pour rappel, l'interdiction en 2018 de ces insecticides "tueurs d'abeilles" avait provoqué d'énormes pertes de rendement chez les agriculteurs, notamment les cultivateurs de betteraves à sucre, nombreux en Picardie.