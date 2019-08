Détroit du Pas-de-Calais : une évacuation médicale d'urgence menée sur un porte-conteneur au large du Cap Gris-Nez

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est intervenu ce mercredi 14 août pour une évacuation médicale à bord d'un porte-conteneur, le Comoros Stream, qui se trouvait à 15 km du Cap Gris-Nez.



La préfecture maritime a été prévenue à l'aube et le CROSS qu'un membre de l'équipage du navire nécessitait "des soins urgents" et a dépêché vers 7h30 l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, qui est parvenu à treuiller la victime.



Cette dernière a pu être prise en charge vers 9h15 à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).