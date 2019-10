Deux assistantes vétérinaires du Dunkerquois se mettent “à poil” pour un calendrier solidaire

Des ASV volontaires de la France entière

Dominique Haverbeque et Caroline Lenglez, assistantes vétérinaires de Dunkerque et de Bergues vendent un calendrier dénudé pour la bonne cause. Elles ont posé nu avec plusieurs autres auxilliaires spécialisés vétérinaires de France pour aider les animaux recueillis et soignés par la LPA de Calais Au départ, c'est Dominique Haverbeque, asssitante vétérinaire à Dunkerque qui, à Noël dernier, voyant le succès des calendriers dénudés, se dit : "Pourquoi pas nous !". Rapidement, elle lance un appel sur le groupe facebook des ASV déjantés , qui regroupe les vétérinaires de France et la première à la contacter, c'est Caroline Lenglez, vétérinaire à Bergues.



"Caroline et moi, on se connait depuis plusieurs années. Mon idée de fabriquer un calendrier solidaire à destination d'une association d'aide aux animaux l'a tout de suite interessée", explique t-elle. "On pensait réunir plusieurs vétérinaires du dunkerquois mais rapidement des volontaires de France entiére se sont manifesté(e)s."





Domnique, assistante vétérinaire à Dunkerque et son chien Max, pour le mois de décembre 2020 / © D. Haverbeque



Aujourd'hui, c'est un calendrier de treize auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) "mis à nu" qui est proposé à la vente. "Nous n'avons fait aucune sélection de modéle. Chaque volontaire devait se débrouiller pour réaliser sa photo avec un animal de son choix. Seule la consigne de ne pas être vulgaire devait être respectée". Rapidement, les volontaires se sont répartis les mois du calendrier, chacun choisissant celui de sa naissance.



13 ASV posent nus pour la faune sauvage

12 femmes et un homme posent nus pour la faune sauvage, un petit bonus d'une photo pour l'année 2020 ! Tirés à 750 exemplaires, ce calendrier est vendu au tarif de 10 €."Tout l'argent sera intégralement reversé à la LPA de Calais qui prend en charge les animaux blessés de la faune sauvage. "Un choix qui a été mis au vote entre nous. Beaucoup d’associations sont en perpétuelles demandes de dons" souligne Dominique Haverbeque. "Les gens donnent souvent pour les chiens et les chats mais rarement pour la faune sauvage. A Calais, la LPA, recueille les hérissons, les goélands, les phoques ou encore les chauves-souris."Ces calendriers sont disponibles dans différents cabinets vétérinaires de la région des Hauts-de-France. Vous pouvez aussi en commander un par mail à l’adresse suivante : lesasvducoeur@laposte.net . Une idée de cadeau de Noël pour la bonne cause !