Deux jeunes des Hauts-de-France souhaitent mettre au point une recette pour promouvoir la région

Un an après la fin de leur formation dans un lycée hôtelier à Amiens, et l'obtention de leur BTS à Saint Martin. Les jeunes samariens ont décidé de faire rayonner l'identité culinaire des Hauts-de-France à travers d'une nouvelle. Lucas Single, 21 ans s'est orienté vers l'événementiel et Florian Atteleyn est devenu professeur de cuisine depuis septembre dernier. Les deux acolytes ont laissé germer cette idée qui leur est venue en 2018, durant le salon de l'agriculture. Mettre en avant un plat régional

Une recette facile à faire à la maison

Présentation de la recette février 2020

L'idée est de réaliser une recette à partir des meilleurs produits des cinq départements des Hauts-de-France. "Certes, si la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais ont déjà le plat qui les caractérisent. Depuis la fusion des régions, il n'y a pas de recette Haut-de-France", raconte Lucas. Les deux jeunes ont décidé d'associer à leur projet des producteurs locaux, mais aussi des chefs de la région. "En mars 2018, nous étions Florian et moi au salon de l'agriculture, nous avons créé et offert 1 500 recettes dans les allées du salon. Elles ont été élaborées avec des produits locaux. L'idée était de faire découvrir les Hauts-de-France. Nous avons appris plus tard que grâce à cette semaine de dégustation, les carnets de commandes des producteurs ont enregistré une hausse. Les chefs et les producteurs nous ont alors demandé si on pouvait réaliser quelque chose de plus important et c'est avec eux que ce projet est né".L'objectif est d'élaborer une recette simple facile à réaliser par tout le monde, mais aussi que les chefs, étoilés ou pas puissent revisiter avec leur signature ou la proposer telle quelle dans leurs restaurants. "On veut proposer une identité gastronomique". Insiste Lucas, "elle pourra donner un nouvel élan touristique à la région. Un touriste à Paris pourra se dire par exemple qu'il aimerait bien aller dans les Hauts-de-France pour goûter la fameuse recette que nous allons créer".

Les deux jeunes ont sollicité l'aide de la Région, du Département et de certaines villes pour financer leur projet. "On a mis en place également un financement participatif sur Ulule qui se termine le 5 août prochain". Ils ont choisi le financement participatif pour débloquer des fonds plus rapidement et démarrer ainsi leur communication. Lucas et Florian doivent réunir 48 000 €, pour que leur projet d'identité culinaire voit le jour.





La présentation de la recette et sa dégustation auront lieu au salon agricole à Paris en février prochain mais aussi en région et dans les grandes villes des Hauts de France la même semaine. En tout il y aura 10 000 dégustations

En attendant la naissance de cette recette régionale, vous pouvez suivre Lucas et Florian sur leur page Facebook.