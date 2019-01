Guide Michelin 2019 : deux restaurants étoilés à Lille, le signe d'une gastronomie “dynamique, vivante, jeune”

et, de Rozo, c’est l’étoile qu’on attendait ! Ils forment un duo très talentueux, c’est amplement mérité. Mais c’est toujours difficile de faire un pronostic.. Évidemment, je soutiens tous les chefs avec lesquels nous organisons des manifestations. Il y a toute une génération de chefs qu’on a en tête quand on pense aux étoiles :(L’Empreinte),(Rouge Barre),(Le Vagabond)..Alors on est heureux pour ceux qui reçoivent une étoile, c’est bien pour les chefs, c’est bien pour la gastronomie locale. Mais il ne faut pas être déçu pour les autres. Une étoile, certes c’est très bien, ça reste une référence dans le monde de la gastronomie,. Un restaurant, c’est beaucoup d’autres choses :En trois mots :Elle est en pleine effervescence ! Il y a régulièrement des ouvertures, les chefs sont talentueux… Pour 2019, on attend particulièrement deux ouvertures à Lille :etLes années à venir s’annoncent passionnantes.C’est difficile à dire.. Souvent, ils reviennent chez eux après avoir fait leurs armes à Paris ou ailleurs. Ce qui serait significatif, ce serait que des chefs venant d’autres régions posent leurs valises dans la ville, mais ce n’est pas encore le cas. Alors que, comparée à d’autres villes,Bien sûr ! Lille est une grande capitale régionale., mais après, c’est l’histoire qui le dira. Il y a quelques années, quand on a lancé “Mange, Lille!”, la scène culinaire locale était balbutiante. Maintenant, on a une vraie offre de qualité. La question, c’est aussi de savoirLa cuisine locale va bien au delà des régions. Elle se nourrit d’une relation privilégiée avec des producteurs que l’on connaît, qui travaillent bien, en bio… et des produits qui poussent dans la région. On fait beaucoup attention à la provenance des produits. MaisIl ne faut pas confondre "local" et "terroir". Maintenant, on parle davantage de: cuisiner avec les ressources autour de soi, et valoriser les produits. Faire une cuisine de territoire, c’estLa notion de terroir, il faut la garder pour des plats patrimoniaux - comme lepar exemple ! - mais la gastronomie actuelle et locale ne s’arrête à ces plats typiques. Même s’il n’y a pas de confrontation entre ces deux cuisines. Et puis,, c’est ça qui est intéressant.Je préfère parler de, qui appelle à un vrai travail du produit, légume et fruit. Il y une vaste offre végétarienne à Lille, mais les chefs eux-mêmes proposent. Ça correspond à une tendance globale au niveau de la cuisine, due en partie à une certaine prise de conscience écologique.Mais même sans militantisme, le travail du légume est intéressant pour les chefs.. Il y a un certain challenge à faire tout un plat autour d’un simple légume, c’est contre-intuitif par rapport à la cuisine française traditionnelle, où il sert juste d’accompagnement., dans une notion de privation, mais de donner toute sa valeur au légume en tant que produit.etfont par exemple des choses sublimes dans ce sens.