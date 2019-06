Dijon - RC Lens : l'histoire incroyable d'une tribune indigne de la Ligue 1

Dijon - RC Lens : la tribune visiteurs dans un sale état

Rafistolage d’urgence dans le parcage à une demi-heure du coup d’envoi #RCLens pic.twitter.com/wLu7nKH3DY — François Launay (@francoislaunay) 2 juin 2019

Vu le danger, aucun supporter n’ira sur les trois premiers rangs du parcage. Le reste est bétonné mais les 650 fans vont devoir se serrer très fort. #RCLens pic.twitter.com/trBXdJEHXR — François Launay (@francoislaunay) 2 juin 2019

Des employés municipaux avec une perceuse dans la tribune visiteurs, un trou dans le plancher du parcage et un coup d'envoi reporté de 15 minutes. Voilà ce que l'on a vu ce dimanche soir au stade Gaston-Gérard de Dijon. L'enjeu sportif a fait passer ces images au second plan mais l'histoire n'est pas anecdotique. Elle a d'ailleurs copieusement agacé Philippe Montanier, l'entraîneur du RC Lens. "La soirée a mal démarré. Ce match a commencé avec 15 minutes de retard. En 2019, dans un stade de Ligue 1".Ce sont des stadiers lensois qui ont signalé le problème. Inquiets de l'état de la tribune qui devait accueillir 600 supporters sang et or, ils ont alerté les autorités du stade. Ces derniers n'ont pu que constater de gros soucis. Nous avons pu filmer quelques images à ce moment précis. Avant d'être rappelés à l'ordre par des délégués de la LFP. Ils ont même pris la décision de retirer leur chasuble à nos deux journalistes de France 3 Nord Pas-de-Calais.Un supporter lensois, responsable de section s'inquiète auprès d'un journaliste de La Voix du Nord : "La jambe d'un mec est passée à travers. La Tribune fait vraiment flipper. Le bois est complètement pourri. Les plaques de fer sont solides si tu pèses 35 kilos..."Un journaliste de 20 Minutes filme également des employés en train de rafistoler la tribune à quelques minutes du coup d'envoi, avec une simple perceuse.Finalement, la décision est prise de reporter le coup d'envoi de 15 minutes. Le spectre de la tribune effondrée d'Amiens-LOSC ou même de Furiani (la tribune dijonnaise est en tubulaire et bois) est dans toutes les têtes. La prudence est de mise. Il est même demandé aux supporters lensois de ne pas occuper les 3 premiers rangs.Pas d'incident. Pas de souci. Mais un sacré rappel à l'ordre pour Dijon, qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Selon le club lensois, un rapport a été rédigé par les délégués de la LFP.