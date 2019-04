Dimanche en politique - Economie, emploi… l’Europe a-t-elle la main ?

debat euripe emploi / © France3 Picardie

© France3 picardie

Dimanche en parle débat d'Europe"Economie, emploi… l’Europe a-t-elle la main ?"Les élections européennes approchent, elles auront lieu le 26 mai prochain.62 ans après le traité de Rome, l’Europe est aujourd’hui la première puissance commerciale mondiale.En Picardie, 5000 entreprises bénéficient d'un soutine des fonds européens, et 21 000 en bénéfient égalment dans le Hauts-de-FranceElle est perçue par certains comme un atout pour les entreprises françaises et picardes. Toutefois pour d’autres, l’union européenne est toujours autant décriée, mal aimée ; critiquée pour son libre marché, son absence d’harmonisation fiscale, de justice sociale. Un désamour qui favorise la montée des populismes anti-Bruxelles.Dans Dimanche en politique, nous verrons,-En quoi les euro-députés peuvent réagir, influer sur l’économie picarde et enrayer le chômage de masse que subissent les Hauts-de-France ?-Que signifie le smic européen, la convergence des ouvriers de l’union européenne que certains partis de gauche veulent fixer ?-Faut-il aller vers une Europe davantage sociale ?-Le patriotisme économique communautaire est-il une solution pour redynamiser l’économie picarde ?-Enfin, nous verrons ce que les candidats proposent durant cette campagne pour les dossiers économiques régionaux comme la sucrerie d’Eppeville, Nutrimaine à Faverolles, Froneri ex-Nestlé à Beauvais.* 3 invités pour en débatte avec Zohra Hamdane :-Roland Szpirko, candidat Lutte ouvrière de l’Oise placé en 78ème place sur la liste menée par Nathalie Artaud-Rémi CARDON, unique candidat picard. Il figure sur la liste Place publique PS de la Somme menée par Raphaël Glücksman-Jean-Philippe Tanguy, candidat Debout la France de la Somme en 3ème pla ce sur la liste menée par Nicolas Dupont Aignan