Dimanche en politique : pourquoi les programmes des candidats aux élections municipales se verdissent-ils ?

Dimanche en politique : qui, du maire ou du citoyen, peut imposer la transition énergétique ?

"Les maires ont l'occasion rêvée d'accompagner cette nouvelle agriculture", Karima Delli (EELV)

Le 9 février, l'émission de Dimanche en politique diffusée sur France 3 Nord Pas-de-Calais à 11h25 portera sur la place grandissante de l'écologie dans les programmes des candidats aux élections municipales des Hauts-de-France.Mobilité, pollution de l'air, repas dans les cantines, gestion des déchets... Les invités de Véronique Marchand s'expriment concrètement sur les leviers d'actions des maires.En matière d'écologie, "les citoyens ont un pouvoir de mobilisation important et les maires doivent être suivis des citoyens pour imposer des mesures fortes", estime Jordan Bouchoucha, marcheur pour le climat. Il cite notamment les politiques écologiques et sociales innovantes de Damien Carême le maire de Grande-Synthe et Jean-François Caron, maire de Loss-en-Gohelle Le rôle du maire dans la gestion des pesticides sera évoqué : comment préserver la terre et les citoyens de ces produits toxiques sans gêner le travail des agriculteurs ? "Oui il faut limiter les pesticides et les effets terribles qu'ils ont sur la santé (...) mais l'interdire brutalement n'a pas d'effet concret", affirme Jean-Michel Stievenard, ancien maire (PS) de Villeneuve d'Ascq.La députée éuropéenne Europe écologie les Verts (EELV) Karima Delli renchérit : "Les maires sont les gardiens de la santé publique."Guillaume Jourdain, directeur d'Enercoop, une coopérative d'énergies renouvelables, est le dernier invité de l'émission de demain. Les quatre personnalités expliquent les effets positifs et les limites du verdissement généralisé des programmes des candidats.Cette semaine, un sondage Elable a montré que 7 Français sur 10 font de l'environnement un enjeu important de leur vote.