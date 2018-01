Il aura fallu près deà une dizaine de pompiers de Solre-le-Château et d'Avesnes-sur-Helpe pour sauver un cheval, enlisé dans la boue à. L'animal de, d'un poids de, avait basculé dans unau bout de son pâturage.Les secours sont intervenus vers 23h30, et on requis le concours d'unpour relever la bête. Des arbres alentours ont également dû être élagués pour faciliter l'intervention. Unse trouvait sur place pour s'assurer du bon état de santé de l'animal. L'opération, qui s'est achevée à 3h20 du matin, a été filmée par les pompiers, qui ont posté la vidéo sur Facebook.