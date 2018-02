Le diocèse de Lille réagit après la mise en examen pour viol de l'abbé Sterckeman

Le prêtre suspendu de ses fonctions

Qui est l'abbé Sterckeman ?

Le diocèse de Lille a réagi par la voix de son archevêque Mgr Laurent Ulrich ce samedi matin sur son site internet, au lendemain de la mise en examen de l'abbé Vincent Sterckeman pour viol "J'avais été avisé jeudi dans la journée qu'il était auditionné à la suite d'une plainte, et ce n'est qu'hier soir à 19 h que j'ai appris sa mise en examen" explique en introduction l'archevêque, qui se dit très surpris "de la rapidité avec laquelle ces événements sont survenus ;."Dans la suite de cette lettre, Mgr Ulrich confirme et détaille les faits reprochés au prêtre âgé de 44 ans. "A la suite d’une plainte, l’abbé Vincent Sterckeman, prêtre du diocèse de Lille depuis 2002, curé de la paroisse Saint-Pierre des Rives de l’Aa à Gravelines-Grand-Fort-Philippe, depuis 2011,".Le diocèse précise également que jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, "l’abbé Vincent Sterckeman est suspendu de ses fonctions de curé et de l’exercice du ministère sacerdotal." Sa paroisse se voit ainsi administrée de façon provisoire "par le doyen du littoral dunkerquois ouest".Par ailleurs, Mgr Ulrich exprime sa "compassion à l’égard de la plaignante et de ses proches : ces abus de confiance et ces comportements qui blessent durablement les jeunes, et leur entourage, ne sont pas tolérables. Je regrette infiniment qu'un prêtre commette des actes qui contredisent les paroles de paix et de bienfaisance que son ministère voulait signifier."Une compassion également à l'égard des "paroissiens qui ont connu jusqu'à aujourd'hui l'abbé Sterckeman dans l'exercice de son ministère, à toutes les personnes qui lui ont accordé leur confiance et à tous les diocésains de Lille." Et d'ajouter : "Ils sont blessés aussi de voir que l'évangile auquel ils croient est contredit de la sorte."Vincent Sterckeman, ordonné à l'âge de 29 ans, est originaire de Flandre maritime. Il a exercé son ministère de prêtre à Steenvoorde, Nieppe et Gravelines etAujourd'hui âgé de 44 ans,