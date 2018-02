Le Carnaval de Bailleul en direct

Ce mardi c'est le dernier jour du, l'un des plus gros et traditionnels de la région (après Dunkerque !). Nos journalistes Jean-Luc Douchet et Dominique Dumont sont dans la foule déguisée pour vous faire découvrir cette belle tradition.Ce mardi après-midi, c'est le temps du Grand cortège traditionnel du Mardi Gras, avec le Géant Gargantua et ses marmitons. Les chars traditionnels Bailleulois, les groupes Carnavalesques locaux, et la bonbonnière, très apprécié par les enfants.A la fin du cortège, le célébrissime Docteur Piccolissimo opèrera en public.