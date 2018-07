DIRECT. “Champions du monde” : suivez le défilé des Bleus sur les Champs-Elysées

Suivez en direct la fête sur les Champs-Elysées

En Direct sur France 2

Une après-midi de fête à suivre. Ils l'ont fait, 20 ans après la génération Zidane. Au lendemain de la fête à Moscou, la "bande à Griezmann" et Mbappé célèbre ce lundi en France sa deuxième Coupe du monde de football, d'abord aux Champs-Elysées avant un rendez-vous présidentiel à l'Elysée., a confirmé Air France, et ils sont désormais attendus à Roissy vers 17h05, avec une heure de retard sur les prévisions, selon le site de Paris Aéroport.Attention, le programme s'annonce copieux et de plus en plus serré ! Car les joueurs du sélectionneur Didier Deschamps doivent normalement descendre les Champs-Elysées de 17h30 à 18h30, avant d'être reçus par le président de la République au palais de l'Elysée, puis d'être accueillis à l'hôtel de Crillon.Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, présents en tribunes au stade Loujniki à Moscou pendant la finale, puis dans les vestiaires après le match, pourront encore féliciter les nouvelles idoles du pays, suivies dimanche par 19,3 millions de téléspectateurs en France.Les cracks bleus version 2018 descendront la "plus belle avenue du monde" depuis le plateau de l'Etoile jusqu'au rond-point des Champs-Elysées. Ils imiteront leurs glorieux aînés qui, le 13 juillet 1998, avaient défilé au même endroit à bord d'un bus à impériale, acclamés par un demi-million de personnes.