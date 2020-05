DIRECT. Coronavirus Covid-19 : suivez le discours d'Edouard Philippe sur la 2ème étape du déconfinement

Déconfinement : suivez en direct l'intervention d'Edouard Philippe

Frontières, parcs, collèges...

Déconfinement, acte II. Les Hauts-de-France enfin vert ? Réouverture des restaurants? Quid des collèges, lycées, parcs ou piscines ? Et les frontières avec la Belgique ou le Royaume-Uni ? Ce jeudi, à 17h, les habitants des Hauts-de-France et tous les Français attendent avec impatience les nouvelles annonces du gouvernement concernant la 2ème étape du déconfinement, sortie progressive de la crise du coronavirus Covid-19.Après le début du déverrouillage, le 11 mai, les nouvelles mesures seront annoncées, avec en ligne de mire la relance de l'activité économique, mise àl'arrêt par l'épidémie de coronavirus.Selon une source gouvernementale, l'exécutif envisage la réouverture le 2 juin des hôtels-cafés-restaurants en zone verte. Selon nos informations, la région Hauts-de-France ne sera plus en rouge.Les collégiens de 4e et 3e et les lycéens sauront eux s'ils seront autorisés à retourner en cours et comment l'oral du bac de français sera organisé. Selon les derniers chiffres du ministère, seuls 20% des élèves d'école primaire et 30% environ des collégiens ont pour le moment repris, rarement à temps plein. Parmi les bouffées d'air envisagées, la réouverture des parcs et jardins partout.Concernant les déplacements, le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué que le cercle fixé pour l'heure à 100 km à vol d'oiseau "pourra augmenter de façon concentrique". L'ouverture des frontières est-elle également envisageable ?Les clubs de sports attendent aussi un feu vert, alors que plusieurs pays voisins ont rouvert piscines, salles de gym et clubs de fitness sous certaines conditions.