DIRECT Coupe du monde. Suivez la petite finale Belgique-Angleterre

Belgique-Angleterre : le match en direct minute par minute

Les deux équipes vont tenter de décrocher un petit lot de consolation : la 3ème place de la Coupe du monde 2018. Ils jouent ce samedi après-midi la petite finale. Un match à suivre en direct avec francetv sport Pour les Anglais, justement, que se passe-t-il dans les têtes? Le sélectionneur des "Trois Lions", Gareth Southgate, a trouvé un moyen de motiver ses troupes avant le match honorifique face à la. Préparer l'avenir en entretenant le lien avec le public. En Angleterre, les gens "ont vu une équipe qui donnait tout sur le terrain et jouait avec style. Je pense qu'il y aura désormais une affinité et quelque chose sur laquelle on pourra construire".Au-delà de la médaille de bronze, l'entraîneur de la Belgiquea déjà indiqué qu'il comptait s'appuyer surà l'avenir. "Il est l'un des footballeurs les plus complets dans le jeu moderne", a lancé le technicien. A confirmer, pour atténuer (un peu) la frustration de la défaite (1-0) en demi-finale face à la France.