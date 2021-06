Direct. Départementales 2021 dans le Nord : découvrez les résultats du premier tour

Les résultats de ce premier tour des élections départementales 2021 sont désormais connus dans le Nord. Les voilà en carte. Pour ce scrutin, 195 candidats se sont déclarés. 12% des candidats sont âgés de 18 à 30 ans, 66 % de 30 à 60 ans et 22% de plus de 60 ans.

Depuis 2015, Jean-René Lecerf (LR) dirigeait le département le plus peuplé de la région Hauts-de-France et donc celui qui a également le plus de conseillers départementaux, 82. Mais le futur-ex président de département a choisi de ne pas se représenter. Contrairement à tous les autres départements de la région, jusqu'à présent, le RN n'avait pas réussi à faire élire des conseillers départementaux dans le Nord.

Cette année, le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans deux cantons selon les résultats partiels transmis par la préfecture : Denain (canton 14) et Sin-le-Noble (canton 35). Le premier est le fief du député RN, Sébastien Chenu.

La participation en berne

Le taux de participation reste très faible : à 17 heures, il était de 25,23% dans le Nord. À titre de comparaison, il atteignait 36,92% à la même heure au dernières élections départementales de 2015, soit 11 points de plus que cette année.

Une tendance à la baisse illustrée par les chiffres à la mi-journée : à midi, le taux de participation était de 12,15%, contre 13,52% dans le département à la même heure en 2015.

Les résultats de 2015 : la droite devant

Pour comprendre la dynamique électorale dans le département, regardons les résultats des dernières élections départementales, qui ont eu lieu en 2015.

Cette carte rend compte d'une situation politique aujourd'hui dépassée. Déjà parce qu'en 2015, au risque de se répéter, le RN (qui se faisait alors encore appeler le Front national) n'avait pas réussi à apparaître dans le département. Ensuite, parce que Les Républicains s'appelaient encore l'UMP. Le parti de Nicolas Sarkozy avait réussi à obtenir une large majorité des 82 sièges avec 52 élus, alors que la gauche – Parti socialiste et Parti communiste – décrochait trente sièges.