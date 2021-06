Direct. Départementales 2021 dans le Pas-de-Calais : découvrez les résultats du premier tour

Les résultats de ce premier tour des élections départementales 2021 sont désormais connus dans le Pas-de-Calais. Les voilà en carte.

Actuellement, le président du département est le socialiste Jean-Claude Leroy. L'enjeu du scrutin est de savoir si la gauche arrivera à garder la région comme elle le fait depuis plus d'un demi-siècle. Le département, dont la population vieillit, est touchée par un chômage plus important que la moyenne nationale et la nouvelle équipe départementale devra composer avec ce constat.

Quelques résultats sont particulièrement intéressants : le président du département, Jean-Claude Leroy, est élu dans son canton de Lumbres avec 68% des voix. Aussi, Marine Le Pen (présidente du RN) et Steeve Briois (maire d'Hénin-Beaumont) empochent 61% des voix dans le canton d'Hénin-Beaumont-2 et sont donc élus. Enfin, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon (LREM), candidate dans le canton de Desvres, arrive en tête (33% des voix) avec son binôme Marc Sarpaux.

La participation en baisse

Le taux de participation reste très faible : à 17 heures, il était de 28,58% dans le Pas-de-Calais. À titre de comparaison, il atteignait 45,59% à la même heure au dernières élections départementales de 2015, soit 17 points de plus que cette année.

Une tendance à la baisse illustrée par les chiffres à la mi-journée : à midi, le taux de participation était de 11,61%, contre 17,68% dans le département à la même heure en 2015.

A Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, la participation était de 36% à 17h, une heure avant la fermeture des bureaux de vote. C'est pratiquement 8 points de plus que la moyenne départementale. Le chiffre a été mis en avant par le maire de la ville, Steeve Briois sur Twitter.

En 2015, la gauche de peu

Pour comprendre la dynamique électorale dans le département, regardons les résultats des dernières élections départementales, qui ont eu lieu en 2015.

Lors de ces élections, la gauche avait obtenu de peu la majorité des 39 cantons, avec 40 conseillers sur 78. La droite menait l'opposition avec 22 élus, le Rassemblement national en comptait neuf, En Marche quatre et il y avait trois conseillers non-inscrits.