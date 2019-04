DIRECT Fed Cup France-Roumanie : suivez le double décisif Garcia-Mladenovic / Halep-Niculescu pour une place en finale

DIRECT Fed Cup : Garcia-Mladenovic / Halep-Niculescu

Double décisif ! La France joue sa place en finale de Fed Cup face à la Roumanie. La Nordiste Pauline Parmentier a égalisé pour les Bleues dans le 4ème simple ce dimanche. 2 partout. Place à un dernier match, un double entre Garcia-Mladenovic / Halep-Niculescu.Le capitaine Julien Benneteau, qui a décidé d'aligner en simples samedi les deux ex-soeurs ennemies Caroline Garcia et la Nordiste Kristina Mladenovic, a poussé jusqu'à les associer en double ce dimanche. Les deux joueuses n'ont plus joué ensemble depuis leur brouille il y a deux ans. Mais l'heure est à la réconciliation, pour une place en finale. "Vous ne savez pas si elles vont jouer en double. Mais si on a besoin, je pense que oui. Elles veulent le meilleur pour l'équipe. On verra", avait simplement expliqué Julien Benneteau.Si le direct ne s'affiche pas, rendez-vous sur francetv sport La finale de Fed Cup, qui se jouera en Australie (qui a remporté sa demi-finale face au Belarus, ndlr) si les Bleues l'emportent, est toujours à portée de raquette !