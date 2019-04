DIRECT Fed Cup France-Roumanie : suivez le match Garcia - Buzărnescu

Fed Cup : suivez en direct Garcia - Buzărnescu

Après son weekend liégeois impérial il y a deux mois pour son retour en Fed Cup après deux ans d'absence, Caroline Garcia n'a guère brillé ensuite, toujours en quête d'un déclic espéré lors de cette demi-finale face à la Roumanie à Rouen (20-21 avril). Suivez en direct son match face à la Roumaine Mihaela Buzărnescu, 30ème mondiale.Juste après la rencontre, la Lyonnaise s'est envolée pour Doha, pleine de confiance. Mais ses adducteurs l'ont obligée à renoncer. Pourtant, une semaine plus tard à Dubaï, elle signe une belle victoire au premier tour face à Pavlyuchenkova, 32e mondiale, 6-2 6-0. Un leurre. Car face à la modeste américaine Jennifer Brady, 117e mondiale, qui l'avait déjà battue au tout début de la saison en Thaïlande, la Lyonnaise a replongé. Une défaite puis une autre dans la foulée face à la même joueuse deux semaines plus tard à Indian Wells.Les choses ont bougé à Miami où la Française a hérité d'Azarenka, ex N.1 mondiale, pour son premier match. Et là, face à la Biélorusse, Caroline Garcia a retrouvé des couleurs. Son match ce samedi, après celui de la Nordiste Mladenovic , face à Mihaela Buzarnescu semble à sa portée, il sera beaucoup plus corsé dimanche face à Simona Halep, la N.2 mondiale. Un challenge qui pourrait peut-être lancer enfin sa saison..