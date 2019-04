DIRECT Fed Cup France-Roumanie : suivez le match Mladenovic/Halep

Fed Cup : suivez en direct Mladenovic/Halep

> Fed Cup : France-Roumanie en direct streaming / Mladenovic-Halep

Garcia et Mladenovic, le retour ! Tout juste rabibochées après deux ans de crise, les filles de l'équipe de France s'attaquent à un nouveau défi de taille face à la Roumanie emmenée par Simona Halep, lors d'une demi-finale de Fed Cup à hauts risques à Rouen (20-21 avril)."La tâche s'annonce difficile", a parfaitement résumé le capitaine des Bleues. Mais pour la première fois depuis 2 ans, les deux meilleures joueuses françaises sont titualires. Caroline Garcia, la meilleure française, est revenue jouer en Bleue. La Nordiste Kristina Mladenovic, restée sur le banc lors du quart de finale face à la Belgique à Liège début février, retrouve donc une place de titulaire dans cette équipe de France.Comme un symbole, Julien Benneteau, qui a décidé d'aligner en simples samedi les deux ex-soeurs ennemies Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, a poussé jusqu'a les associer en double le dimanche. Et même si le duo reste virtuel en raison du règlement qui permet de changer les joueuses au dernier moment, cela sonne clairement la fin du feuilleton. "Vous ne savez pas si elles vont jouer en double. Mais si on a besoin, je pense que oui. Elles veulent le meilleur pour l'équipe. On verra", a simplement expliqué Julien Benneteau.Une finale pour la première campagne de Benneteau, après la dernière perdue à Strasbourg en 2016 face aux Tchèques, non seulement signerait une nomination parfaitement sentie à la tête des Bleues, mais cimenterait encore un peu plus cette équipe.