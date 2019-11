DIRECT. Finale de la Fed Cup Australie/France : suivez les matchs Tomljanovic-Mladenovic et Barty-Garcia

DIRECT STREAMING. Les deux premiers simples de la finale de la Fed Cup Australie-France

Fed Cup : les simples du samedi

C'est parti une nouvelle finale de Fed Cup (à suivre en direct streaming tout le week-end avec francetv sport) ! La France veut reporter le titre à l'extérieur, en Australie. Les deux premiers simples se jouent ce samedi à Perth, sous un soleil annoncé brûlant.C'est la Nordiste Mladenovic (40e) qui va entrer la première sur le court bleu de la RAC Arena, opposée à la N.2 australienne, Ajla Tomljanovic (51e), d'origine croate mais naturalisée et rendue éligible moins d'un mois avant la finale par la Fédération internationale de tennis (ITF), dès 11h locales (4h du matin en France). Puis Garcia (45e) défiera ensuite la N.1 mondiale Ashleigh Barty, lauréate de Roland-Garros début juin, puis du Masters de fin de saison il y a moins d'une semaine.Et qui reste sur une série de quatorze victoires consécutives en Fed Cup, dont six en 2019. "C'est la logique du classement, mais ça n'a pas été aussi simple que ça, il y a eu beaucoup de réflexion. Pour samedi, ça représente la meilleure option pour nous, on part là-dessus et on verra après les deux premiers simples", justifie Benneteau.Selon le tirage au sort effectué vendredi matin, le duo Garcia-Mladenovic a également été retenu pour l'éventuel double décisif, tandis que Barty et Samantha Stosur ont été associées côté australien. Mais ça ne présage pas de la suite du week-end : comme pour les deux derniers simples de dimanche, le capitaine tricolore aura toute latitude pour faire évoluer sa sélection jusqu'au dernier moment ou presque.Cette finale sur la côte occidentale australienne est en tout cas la dernière avant que la Fed Cup, à l'instar de la Coupe Davis depuis cette année, remise sesrencontres à domicile ou à l'extérieur et ses trois week-ends de compétition au long de l'année pour se concentrer autour d'une phase finale d'une semaine réunissant douze équipes, au printemps à Budapest.