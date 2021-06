Direct. Le premier tour des élections régionales et départementales dans les Hauts-de-France

Le premier tour des élections départementales et régionales se déroule ce dimanche 20 juin. Décalés en raison de la crise de la Covid, les srutins se déroulent cette année en même temps et selon un protocole sanitaire strict.

Ce dimanche 20 juin, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour le premier tour des élections régionales et départementales. Cette année, les élections prévues initialement en mars, ont été reportées, en raison de la crise sanitaire, au moins de juin.

Les deux élections se déroulent en même temps. Une difficulté supplémentaire pour les communes qui doivent gérer un double scrutin tout en prenant en compte les consignes sanitaires à respecter.

Les bureaux de vote aménagés

Ainsi, selon la circulaire du ministère de l'Intérieur du 28 avril 2021, chacun des bureaux de vote doit être dédoublé pour que les suffrages soient recueillis séparément, ce qui nécessite des moyens humains supplémentaires. Deux assesseurs sont désignés à minima pour chaque scrutin.

Pour ce qui est des consignes sanitaires, le port du masque est bien évidemment obligatoire. Il faut également respecter la distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Si les deux scrutins se déroulent dans la même salle, pas plus de six électeurs ne doivent être présents simultanément dans le bureau de vote.

Pour éviter de se déplacer, le recours à la procuration de vote a été simplifié cette année. La procuration peut être effectuée en ligne, ce qui facilite les délais de transmission en mairie. Nouveauté également, la possibilité d'être mandaté pour deux procurations.

Les modes de scrutin

Pour rappel, les élections régionales ont lieu tous les 6 ans selon un scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. Les listes des candidats sont constituées en sections départementales. La parité doit s'appliquer pour chaque section. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, elle reçoit un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.



Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Pour se présenter au second tour, une liste doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 10% du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région au premier tour. Si aucune d'entre elles n'obtient au moins 10%, les deux listes arrivées en tête peuvent néanmoins se présenter au second tour.

Pour les élections départementales, il s'agit d'un scrutin binominal à deux tours. Les candidats se présentent en binômes, un homme et une femme, par canton. Pour être élu, le binôme doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égale au quart des électeurs inscrits. Au second tour, seuls les binômes présents au premier tour et ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits sont autorisés à se présenter.

Élections départementales - comment ça marche ? Modalités du scrutin

Les conseils départementaux sont renouvelés dans leur intégralité tous les six ans.

Les compétences des collectivités

L'enjeu de ces élections est de nommer les nouveaux conseillers départementaux et régionaux. Les compétences des collectivités territoriales sont régies par la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015. Ainsi les départements exercent principalement leurs compétences dans les domaines de l'action sociale (l'enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées, les prestations légales d'aide sociale), l'éducation (gestion des collèges) et les infrastructures (ports, aérodromes, routes départementales).



Les régions exercent quant à elles principalement leurs compétences dans le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports non-urbains, la gestion des lycées, la formation professionnelle.

Les deux collectivités possèdent des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, la promotion des langues régionales et l'éducation populaire.