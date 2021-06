Direct. Le second tour des élections régionales et départementales dans les Hauts-de-France

Le second tour des élections régionales et départementales se déroule ce dimanche 27 juin. Comme au premier tour, les scrutins se tiennent cette année en même temps et selon un protocole sanitaire strict.

Ce dimanche 27 juin, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour le second tour des élections régionales et départementales. Cette année, les élections prévues initialement en mars, ont été reportées, en raison de la crise sanitaire, au mois de juin.

Les deux élections se déroulent en même temps. Une difficulté supplémentaire pour les communes qui doivent gérer un double scrutin tout en prenant en compte les consignes sanitaires à respecter.

Lors du premier tour, à Berles au Bois dans le Pas-de-Calais, le bureau de vote a par exemple été installé en plein air sous le préau de l'école.

Dans ce bureau de vote de Berles-au-Bois dans le Pas-de-Calais, les assesseurs ont attendu les électeurs ce dimanche 20 juin. • © Jean-Louis Manand / FTV

Xavier Bertand a voté à Saint-Quentin dans l'Aisne

Le président sortant de la région Hauts-de-France en tête au premier tour a voté à Saint-Quentin dans l’Aisne, aux alentours de 11h30.

Xavier Bertrand déposant son bulletin dans son bureau de vote à Saint-Quentin dans l'Aisne. • © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Sébastien Chenu a voté à Denain dans le Nord

Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h et la tête de liste Rassemblement national Sébastien Chenu est le premier candidat a être allé voter pour ce second tour. Il a déposé son vote à Denain dans le Nord ce matin vers 10h30.

Abstention en hausse au premier tour

Le premier tour des élections régionales et départementales a été marqué par un très fort taux d'abstention, largement supérieur aux élections de 2015. Dans certaines communes, il a même a atteint des records. Dans le Nord, la ville de Roubaix enregistre par exemple le taux d’abstention le plus important de la région : 83,94% des électeurs ne sont pas allés voter.

Et la situation à Roubaix n’est pas un cas isolé. Dans la ville voisine de Tourcoing, l’abstention pour ce premier tour des régionales dépasse les 80%. Même constat à Creil dans l’Oise avec 79,83%. Et la liste est longue : 74% d’abstention à Calais et Lens, 72% à Boulogne-sur-Mer, 71% à Amiens, 70% à Lille.

Les modes de scrutin

Pour rappel, les élections régionales ont lieu tous les 6 ans selon un scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. Les listes des candidats sont constituées en sections départementales. La parité doit s'appliquer pour chaque section. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, elle reçoit un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Pour se présenter au second tour, une liste doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 10% du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région au premier tour. Si aucune d'entre elles n'obtient au moins 10%, les deux listes arrivées en tête peuvent néanmoins se présenter au second tour.

Élections régionales - comment ça marche ?

Pour les élections départementales, il s'agit d'un scrutin binominal à deux tours. Les candidats se présentent en binômes, un homme et une femme, par canton. Pour être élu, le binôme doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égale au quart des électeurs inscrits. Au second tour, seuls les binômes présents au premier tour et ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits sont autorisés à se présenter.

Les compétences des collectivités

L'enjeu de ces élections est de nommer les nouveaux conseillers départementaux et régionaux. Les compétences des collectivités territoriales sont régies par la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015. Ainsi les départements exercent principalement leurs compétences dans les domaines de l'action sociale (l'enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées, les prestations légales d'aide sociale), l'éducation (gestion des collèges) et les infrastructures (ports, aérodromes, routes départementales).



Les régions exercent quant à elles principalement leurs compétences dans le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports non-urbains, la gestion des lycées, la formation professionnelle.

Les deux collectivités possèdent des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, la promotion des langues régionales et l'éducation populaire.