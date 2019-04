DIRECT - LIVE. Suivez Liège-Bastogne-Liège, dernière classique ardennaise de la saison

DIRECT : suivez la classique ardennaise Liège-Bastogne-Liège

> DIRECT Liège-Bastogne-Liège 2019

Liège-Bastogne-Liège, 105ème édition. On l'appelle aussi "la doyenne". Elle vient clore la saison des classiques ardennaises. Une course à suivre en direct avec francetv sport à partir de 15h15.Julian Alaphilippe, vainqueur de la Flèche wallonne mercredi , est de nouveau le grand favori de ce Liège-Bastogne-Liège. La dernière victoire française remonte à Bernard Hinault en 1980. Le Français, en pleine forme, se dit confiant. Il apprécie notamment le nouveau parcours tracé par les organisateurs : "Il me plaît beaucoup. L'enchaînement de côtes va être terrible, beaucoup de coureurs auront à coeur de dynamiter la course afin d'éviter un sprint éventuel. Il y aura de quoi faire. Je ne pense pas que ce soit un grand groupe qui arrivera au sprint." Le coureur d'Astana, Fulsang, sera un de ses principaux adversaires.256 km. Départ de Liège à 10h10, arrivée prévue vers 17h00. Ravitaillements à Bastogne (Km 102,5) et après la Haute-Levée (Km 182). Onze côtes répertoriées. Passages au sommet de la Redoute (Km 219), des Forges (Km 231) et de la Roche-aux-Faucons (Km 241).AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, Bora, CCC, Deceuninck, Dimension Data, Education First, Groupama-FDJ, Jumbo, Katusha, Lotto, Mitchelton, Movistar, Sky, Sunweb, Trek et UAE Emirates (1re division), Arkea-Samsic, Cofidis, Total DE, Vital Concept, Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles et Wanty (2e division)Les favoris: Julian Alaphilippe (FRA), Jakob Fuglsang (DEN), Michael Matthews (AUS), Maximilian Schachmann (GER), Philippe Gilbert (BEL), Michal Kwiatkowski (POL), Alejandro Valverde (ESP), Dan Martin (IRL), Tim Wellens (BEL), Vincenzo Nibali (ITA)Bob Jungels (LUX), Peter Sagan (SVK), Mathieu van der Poel (NED), Thibaut Pinot (FRA), Geraint Thomas (GBR)104 éditions disputées depuis la création de l'épreuve en 1892. 58 victoires pour la Belgique, 12 pour l'Italie, 6 pour la Suisse, 5 pour la France, 4 pour l'Espagne et les Pays-Bas, 3 pour l'Irlande, le Kazakhstan et le Luxembourg, 2 pour l'Allemagne, 1 pour l'Australie, le Danemark, les Etats-Unis et la Russie.