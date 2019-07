DIRECT - LIVE. Tour de France : suivez la 3ème étape Binche-Epernay (avec un passage dans le Nord et l'Aisne)

DIRECT. Tour de France : suivez la 3ème étape Binche-Epernay

> Tour de France : la 3ème étape Binche-Epernay en direct

Ce sera court alors il faudra en profiter au maximum. Le Tour de France va traverser les Hauts-de-France ce lundi . Une étape à suivre en direct live streaming avec France télévisions à partir de 11h55.Les coureurs vont rouler 45 kilomètres sur les routes du Nord, en arrivant par Jeumont peu après 12h30, avant de quitter le département à Anor environ une heure plus tard.Les coureurs quitteront le Nord pour passer ensuite dans l'Aisne vers 13h41 à Mondrepuis, puis à Hirson, Bucilly, Plomion, Nampcelles-la-Cour, Vigneux-Hocquet, Moncornet puis en sortiront à Dizy-le-Gros vers 14h42, pour faire des allers-retours entre l'Aisne et les Ardennes avant d'arriver dans la Marne.Les puncheurs ont un terrain à leur convenance dans la 3e étape. Les 215 kilomètres reliant Binche (Belgique) à Epernay se concluent par une succession de montagnes russes et un final en montée (500 m à 8 %).Teunissen court-il le risque de perdre le maillot jaune ? Le Néerlandais s'est montré franchement optimiste d'autant, a-t-il dit, qu'il avait des ambitions sur cette étape, dès "avant le départ" du Tour. L'équipe Jumbo a toutes les chances de garder le maillot qui fête cette année son centenaire.Derrière Teunissen, c'est le néophyte Wout Van Aert (24 ans) qui occupe la deuxième place du classement général, à 10 secondes. Et l'ancien triple champion du monde de cyclo-cross est l'un des tout meilleurs puncheurs du peloton du Tour. "On est deux des favoris de l'étape", estime d'ailleurs Teunissen. "On a montré notre niveau ces deux derniers jours. Je connais bien Wout, on s'entend bien. J'espère que l'un de nous deux fera un bon résultat. Peut-être les deux... En tout cas ces deux jours resteront formidables".