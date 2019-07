DIRECT - LIVE. Tour de France : suivez le contre la montre par équipes à Bruxelles

DIRECT. Suivez la 2ème étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipes

2ème journée chez nos voisins belges pour le Tour de France. Ce sera un contre-la-montre par équipes, à suivre en direct live streaming avec France Télévisions. Une demi-heure d'effort très intense, c'est le programme qui attend dimanche les coureurs des 22 formations du Tour de France dans cette 2e étape de 27,6 kilomètres tracée dans Bruxelles.Du Palais Royal à l'Atomium, l'un des symboles de la capitale de Belgique depuis l'Exposition de 1958, la route emprunte de larges artères, promesse d'une moyenne élevée pour l'équipe victorieuse. Avec Deceuninck, qui détient le titre mondial dans la discipline, Ineos, Jumbo, Education First, Mitchelton et Bahrain sont les formations les plus souvent citées au moment des pronostics.Le chronométrage, jusqu'au centième de seconde, est basé sur le quatrième homme de chaque formation. Ces temps sont reportés au classement général individuel. Les coureurs attardés se voient imputer leur temps réel. Deux pointages intermédiaires sont prévus au Bois de la Cambre (Km 13,2) et Schaerbeek (Km 20,1).Ce lundi, le Tour de France quittera la Belgique avec une courte incursion dans les Hauts-de-France.