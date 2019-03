DIRECT. Mardi Gras : vivez le carnaval de Binche (ses Gilles, ses oranges, ses couleurs...)

Suivez en direct le mardi Gras à Binche

Le carnaval de Binche : historique Le carnaval de Binche est l'une des coutumes carnavalesques les plus anciennes de Wallonie. Les origines du Carnaval de Binche semblent difficiles à retracer avec objectivité et certitude mais la légende qui remporte le plus grand succès est celle du Gille descendant des Incas. Ces Incas seraient apparus en costume lors des fêtes organisées par Marie de Hongrie en 1549.

Un mardi gras avec oranges, costumes traditionnels et couleurs : c'est le. Un chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité labellisé Unesco. Dans cette ville de Belgique proche de Jeumont et la frontière avec le Nord, célèbre dans le monde entier, le carnaval existe depuis plus de dix siècles., 900 hommes de la ville sont ce jour-là tous costumés de la même façon. Chaque année, de nombreux touristes viennent des quatre coins du monde pour y assister. Une journée exceptionnelle qui débute dès 4h du matin, se continue dans l'après-midi avec le défilé aux oranges et finit dans la soirée avec un feu d'artifice grandiose.Les caméras de la télé locale de la région du centre de la Belgique, ACTV, s'installent donc ce mardi en plein cœur de la cité dupour faire vivre le cortège duen direct streaming.