DIRECT LOSC : suivez la fête en direct de la mairie de Lille

DIRECT "Merci le LOSC"

La fête pour le LOSC ! Ce jeudi, les supporters des Dogues ont été invités par la mairie de Lille à venir remercier et célébrer leur équipe. Nous vous avons proposé de vivre l’événement en direct avec nos journalistes Christine Defurne et Frédérik Giltay.Le LOSC, 2ème de Ligue 1 derrière le PSG, termine ce vendredi une saison exceptionnelle. Un an seulement après avoir échappé de peu à la relégation.Les supporters lillois étaient donc ce jeudi porte de Paris, devant l’hôtel de ville pour dire « Merci » à Pépé, Fonte, Bamba, Celik et les autres. Et à certains aussi au-revoir car la Ligue des champions ne se jouera pas la saison prochaine avec l’ensemble de l’effectif. La vente d’éléments forts est planifié depuis longtemps.Ce vendredi, le LOSC joue à Rennes.